A Rimini torna SIGEP | aperta la call for startup

Leggi su romadailynews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Si terrà alla fiera didal 20 al 24 gennaio prossimi, il Salone Internazionale di Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè di Italian Exhibition Group, appuntamento imprescindibile per scoprire le ultimissime novità, innovazioni e tendenze del Foodservice Dolce. Una piazza d’incontro unica per dialogare con aziende e professionisti, per confrontarsi sugli scenari del comparto e un’occasione di business, networking, aggiornamento professionale e condivisione. Con l’obiettivo di creare anche nuove opportunità di business favorendo il dialogo tra gli operatori e le migliori eccellenze dall’ecosistema dellee delle pmi innovative,ha deciso di sviluppare ulteriormente tutta l’area Start-Up con il coinvolgimento e la main partnership dell’ANGI, Associazione Nazionale Giovani ...