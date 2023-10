A Parma arriva ‘Innamorati di te’ | incontro tra scrittura e immagine

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nuova tappa per “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia - multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale - volto al contrasto della violenza di genere Nuova tappa per “Innamòrati di Te”, il progetto itinerante di Codere Italia – multinazionale di riferimento nel settore del gioco legale – volto al contrasto della violenza di genere. La quindicesima edizione è ospitata nella Sala Giovanni da Piacenza del Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, con il patrocinio del Comune di, di FERPI, Federazione Relazioni Pubbliche Italiana e degli Stati Generali delle Donne. L’appuntamento vuole fotografare il fenomeno della violenza di genere sul territorio e, allo stesso tempo, proporre una approccio nuovo – che passa attraverso la bellezza, l’arte e le sue molteplici espressioni – come nuovo strumento per coinvolgere e sensibilizzare ...