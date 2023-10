A Palidoro il 21 ottobre è la “Notte della Luna” | l’imperdibile evento per ammirarla

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 17 ottobre 2023)– Asabato 21unimperdibile per ammirare laattraverso i telescopi! Nel borgo diall’interno del campoParrocchia SS Filippo e Giacomo, il Gruppo Astrofilipropone “Lainternazionale”, unpatrocinato dalla NASA, perché in tale occasione astrofili e astronomi di tutto il mondo si dedicano all’osservazione del nostro satellite naturale. Appuntamento dunque sabato 21ore 20.00 a! Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicinoilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle ...