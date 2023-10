A Fossanova le blindatissime riprese di una serie tv sulla vita di re Artù

Leggi su dayitalianews

(Di martedì 17 ottobre 2023) Pubblicato il 17 Ottobre, 2023 Vietato l’ingresso: dovrebbero mettere un cartello con questo avviso davanti al Borgo diche, in questi giorni, è stato letteralmente occupato da una trope televisiva americana che sta girando alcune scene di “The Pendragon Cycle” (il ciclo Pendragon); si tratta di una saga che narra le gesta di reed è tratta dai libri fantasy di Stephen R. Lawhead. Praticamente tutto il borgo, compresi i luoghi di culto, sono stati requisiti per più di una settimana; la saga storica andrà in onda il prossimo anno sulle tv americane e forse oltre. Le, per alcune scene, sono state girate in Ungheria e in Trentino (Val Daone e Val di Fumo), per approdare poi acon un cast che comprende trecento persone tra regia, attori, comparse, tecnici e personale di supporto, ...