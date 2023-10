A cosa serve un logo e perché è così importante

Leggi su webmagazine24

(Di martedì 17 ottobre 2023) Nell’era del digitale le aziende hanno dovuto reinventarsi dal punto di vista del marketing, creando nuovi canali di comunicazione e dei fattori di brandizzazione vincenti per la comunicazione con i clienti. Ma per fare branding è necessario riuscire a trasmettere i valori aziendali tramite elementi estetici come il, il quale va poi piazzato funzionalmente L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: ePrice Black Hour a 99 cent. : Strategia di Marketing o pubblicità ingannevole? 6 Consigli Fondamentali per la Creazione di un Sito Web Aziendalesi intende per social media marketing e come si porta avanti questo tipo di attività