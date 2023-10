A che ora Italia-Norvegia oggi in tv | Qualificazioni Europei Under 21 | canale | programma | streaming | formazioni

Leggi su oasport

(Di martedì 17 ottobre 2023) L’21 torna a fare sul serio. Dopo i primi due match disputati a settembre (0-0 in Lettonia e vittoria per 2-0 in Turchia) gli Azzurrini allenati dal commissario tecnico Carmine Nunziata si rituffano nel percorso delleagli2025 che si svolgeranno in Slovacchia., infatti, alle ore 17.45 allo stadio Druso di Bolzano andrà in scena un incontro di capitale importanza. Nell’impianto altoatesino, infatti, sarà di scena la, attualmente al primo posto della classifica del Gruppo 1. Qual è la situazione? Ricordando che solo la prima squadra classifica si qualificherà direttamente, gli scandinavi sono al comando con 6 punti (14 gol fatti e zero subiti) a braccetto con l’Irlanda. Terza l’con 4 punti assieme alla Lettonia, ...