' 500 morti in raid su ospedale a Gaza' | ma Israele accusa Hamas

Sarebbe diil bilancio del missile che ha colpito l'ospedale cattolico battista di Gaza. Lo rende noto il ministero della sanità di Gaza. Israele fino a questo momento non ha dato spiegazioni in merito ...

“Centinaia di vittime” - L’esercito israeliano si sta preparando per le prossime tappe nella guerra contro Hamas ma i piani potrebbero essere diversi dall’invasione via terra - Biden mercoledì da Neta ...La situazione a Gaza dopo l’ultimatum di Tel Aviv ai civili, di spostarsi verso sud, è sempre più difficile; il ministero della Sanità parla di 3.000 civili morti per i bombardamenti, e 12.500 feriti.