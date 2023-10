23 000 firme per dire no alla privatizzazione della distribuzione dell' acqua

Ha raggiunto quota 23milala petizione online lanciata su Change.org da Vincenzo Ruggiero del Coordinamento campano per l'acqua pubblica per dire no alla privatizzazione dell'acqua in Campania. "La distribuzione dell'...

23.000 firme per dire no alla privatizzazione della distribuzione dell ... Gazzetta di Salerno

Lupo, 47’000 firme contro gli abbattimenti RSI.ch Informazione

Ha raggiunto quota 23mila firme la petizione online lanciata su Change.org da Vincenzo Ruggiero del Coordinamento campano per l’acqua pubblica per dire no all ...I pazienti del centro trapianti di cuore hanno iniziato una raccolta firme per chiedere al presidente della Regione, Vincenzo De Luca, di sollevare dall'incarico l'attuale ...