Zuppa di Porro 16 ottobre 2023

(Di lunedì 16 ottobre 2023)di. Ora ce la facciamo giustamente sotto perchè si potrebbe aprire il fronte con l’Iran: come se Hamas fosse lì per caso. fantastico Sallusti: tutti a fare appelli ad Israele che stia calmo; ma qualcuno che faccia appelli per gli ostaggi. Travaglio de dà dell’idiota a Grasso; ma quelli del fatto possono insultare e non venire insultati, vero Dalbecchi, se no querelano. Ferrara alla grande. Cazzullo che intervista Zaki: patetici. Proprio oggi 1200 ebrei furono rastrellati a Roma dal Ghetto, tornarono a casa in 16. Il racconto, ben fatto, di Pezzetti sulla Repubblica. Manovra Foscale, il sole dice che non ci sarano tagli alle detrazioni, il corrieresì. Il Domani al delirio: Meloni cancella il Parlamento- Superofferta di Kkr per la rete Tim. Chiue il monte Bianco Mammina Apostolico va a salvare il figlio a Padova perchè aveva fato il duro con ...