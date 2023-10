Zucchero nel vino | controlli dei Nas in tutta Italia

Leggi su agi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) AGI - Il comando Carabinieri per la Tutela della Salute ha condotto una vasta campagna di controllo nel settore di produzione e commercializzazione dei vini, contestualmente al periodo stagionale di raccolta della materia prima e avvio della fase produttiva dei prodottisi. Il piano di verifiche su scala nazionale, svolto nel mese di settembre, rappresenta - spiega il comando Carabinieri Tutela della Salute - un'intensificazione delle verifiche ordinariamente condotte dai Nas nello specifico settore, dedicate alla verifica della sussistenza di pratiche di vinificazione illecite o pericolose per la salute, finalizzate alla salvaguardia dei consumatori e degli imprenditori di filiera che operano con correttezza e lealtà commerciale. Nel corso delle attività di controllo i Carabinieri dei Nas hanno eseguito 960 ispezioni, individuando 239 situazioni di non conformità ...