Zia | se tutte le strade portano a Roma

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il proverbio dice chele, e se concepiamo questa città come emblema del nostro Paese, assume la connotazione di un luogo familiare, di casa. A, a ricordarcelo c’è Zia, nel quartiere di Trastevere – dove la bellezza delle stradine porta quasi ad augurarsi di perderla, più che di trovarla, la strada giusta – all’angolo in cui via Goffredo Mameli incontra via Santini, defilato rispetto allepiù battute della zona. Zia è il ristorante inaugurato nel 2018 dallo chef Antonio Ziantoni – dopo quattro anni al Pagliaccio a fianco di Anthony Genovese – e la compagna Ida Proietti, ideato dal designer newyorkese Anton Cristell che ha dato vita a un ambiente dal carattere contemporaneo, essenziale, ma allo stesso tempo confortevole, in perfetta sintonia con ...