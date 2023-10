Zeppieri-Bonzi oggi in tv | data | orario | canale e diretta streaming qualificazioni Atp Anversa 2023

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Giulioaffronterà Benjaminnel turno di qualificazione dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 16 al 22 ottobre. Giulio ha ottenuto una facile vittoria all’esordio contro Grenier in un match che non si presentava affatto scontato e nel corso della sua giovane carriera ha dimostrato di adattarsi più o meno a qualsiasi campo. Sul veloce indoor dipuò ben figurare, anche seè avversario di esperienza e con un passato recente (e fugace) tra i primi 50 della classifica. L’azzurro dopo l’infortunio alla caviglia patito in estate e che gli è costato più di un mese ai box, fatica a trovare costanza, ma può ancora raggiungere l’obiettivo top-100 entro fine stagione. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe ...

...30 - Munar vs (WC) Lajal a seguire - Rinderknech vs Gaston a seguire - (WC) Goffin vs Halys COURT 1 Ore 12:00 - Marterer vs Droguet (Q) A seguire -vs(Q) A seguire - Barrere vs Galan

Sport in tv oggi (lunedì 16 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming OA Sport

Giulio Zeppieri al turno decisivo nel torneo ATP 250 di Anversa ... LiveTennis.it

Ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming oggi, lunedì 16 ottobre: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con il Tour of Guangxi, il calcio con le qualificazioni agli Eu ...Vittoria schiacciante per Giulio Zeppieri ai danni di Hugo Grenier. Camilla Rosatello si regala il derby con la connazionale Lucrezia Stefanini nel 250 tunisino ...