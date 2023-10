Zenga | «Sono legato a San Siro Il futuro sono stadi di proprietà»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Walteresprime il suo pensiero su Instagram sulloo, in particolare la nuova struttura che vorrebbe costruire l’Inter a Rozzano. L’ex portiere è favorevole nonostante il legame con SanO – Walterè certo del suo pensiero sulle nuove strutture. La sua esperienza in Turchia lo ha portato ad una consapevolezza: «Che ne pensi delloo? Questo è loo del Bursasport in Turchia. Lì tutti glinuovi e funzionali.emotivamentea Sano al Giuseppe Meazza. Ilperòglidi. Udinese, ...