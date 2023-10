(Di lunedì 16 ottobre 2023) "600. La volontà che non si arrende guadagna la libertà. La libertà basata sull'prevale sempre. Il punto è nontempo. Nonl'. Non lasciare che i dubbi corrodano la volontà". ...

. La volontà che non si arrende guadagna la libertà. La libertà basata sull'unità prevale sempre. Il punto è non perdere tempo. Non perdere l'unità. Non lasciare che i dubbi corrodano la volontà".

Zelensky, '600 giorni di guerra, non dobbiamo perdere l'unità ... Agenzia ANSA

Ucraina, Zelensky al quartier generale Nato a Bruxelles: "L'importante è non restare soli" - Zelensky programma una visita di solidarietà in Israele - Zelensky programma una visita di solidarietà in Israele RaiNews

Sono già 600 giorni per cui l'Ucraina sta cercando di proteggere il mondo da un futuro post-apocalittico. Lo ha dichiarato su X il ..."600. La volontà che non si arrende guadagna la libertà. La libertà basata sull'unità prevale sempre. Il punto è non perdere tempo. Non perdere l'unità. Non lasciare che i dubbi corrodano la volontà".