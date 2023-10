“Zaniolo e Tonali distrutti” | Spalletti e Nazionale dopo caso scommesse

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il ct e gli azzurri domani a Wembley contro l'Inghilterra Nicolòe Sandro“erano” quando hanno dovuto lasciare il ritiro dellaper il coinvolgimento nell’inchiesta sulleillegali. Lo dice il ct azzurro Lucianoalla vigilia del match in programma a Wembley contro l’Inghilterra per il match valido per le qualificazioni a Euro 2024. “Sì, è stato un trauma per la squadra, ci siamo ritrovati ad avere le autorità quasi dentro lo spogliatoio. Ci siamo rimasti un po’ male, sorpresi. Però abbiamo avuto una giornata intera da quando li abbiamo salutati e in molti siamo andati ad abbracciarli prima che tornassero ai loro club, alle loro abitazioni. I ragazzi coinvolti erano”, dice il commissario tecnico. “Quando ...