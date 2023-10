(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il governatore delLucarilancia sulle Olimpiadi 2026, e dopo la delusione per l'addio ala pista di, anticipa che ilsiano assegnate al...

"Asi terranno le Olimpiadi - afferma- e se non ci sarà più il bob, a questo punto su dovremo ragionare su quante discipline delle Olimpiadi invernali 2026 si faranno a". "Non è ...

Zaia, Cortina senza bob Veneto chiederà altre gare Giornale di Brescia

Olimpiadi, niente bob a Cortina. Zaia: «Chiederemo una redistribuzione delle gare» ilgazzettino.it

Dal Governo al momento non sono arrivate comunicazioni, ma le dichiarazioni del presidente del Coni hanno già scatenato diverse reazioni ...La nuova pista da bob di Cortina D'Ampezzo non verrà costruita; e per le gare bob, slittino e skeleton delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 si dovrà cercare una soluzione all'estero. (ANSA ...