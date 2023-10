Yakin CT Svizzera | «Cambio in porta? Sommer è un leader all’Inter!»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 16 ottobre 2023), Commissario Tecnico della, ha preso le difese del portiere dell’Inter, Yann, criticato dopo il rocambolesco 3-3 contro la Bielorussia. RISPOSTA ALLE CRITICHE – Muratha parlato così didopo il 3-3 trae Bielorussia: «portiere?è un, lo è anche all’Inter, si sente sicuro e a suo agio, per questo motivo non lo cambierò. Ha fatto buone partite fin qui, anche se sente la competizione. Sono sicuro che renderà al meglio in tutte le prossime partite». Fonte: Bluewin.ch Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © ...