WWE | Cody Rhodes ignora una fan ad un live event | le scuse su X dell’American Nightmare

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Essere una star WWE non è facile. On the road per quasi la totalità dell’anno, i lottatori girano il globo e si esibiscono in tantissime arene diverse, cercando comunque di accontentare i fan. Uno di questi èche, molto spesso, si ferma dopo le dirette televisive per dispensare autografi e fare foto con più persone possibili. Ma questo, a volte, non è possibile. Il marito accusa, quest’ultimo si scusa Durante il recentedi Springfield, un fan ha accusato l’Americandi non aver voluto fare una foto con sua moglie, affermando di “avergli rovinato la serata” e di aver preferito un’altra donna “molto carina” alla quale ha concesso, invece, lo scatto. Di tutta risposta, in maniera molto garbata, ha affermato di non aver ...

... ha trovato inun alleato importante per cancellare il passato e ripartire da zero. Occhio alle frizioni fra Balor e Priest, che ha ancora la valigetta del Money in the Bank... Latorna in ...

WWE: Cody Rhodes e Jey Uso difendono i titoli di Coppia induscussi a WWE SmackDown! Zona Wrestling

Cody Rhodes tornerà a WWE NXT nei panni del GM: in arrivo un ... World Wrestling

The 2023 WWE Fastlane was an exhilarating event from start to finish. The crowd in Indianapolis, Indiana, was red-hot from the top of the card all the way to the bottom. Let’s take a closer look at ...C ody Rhodes and Jey Uso are having the time of their lives as the Undisputed WWE Tag Team Champions. The two men had some fun at a recent Supershow where they copied a move made popular by Rikishi's ...