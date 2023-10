WTA Nanchang 2023 | Zvonareva e Sorribes Tormo in evidenza nella giornata di debutto

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si è chiusa la primanel WTA 250 di, capoluogo della provincia cinese dello Jiangxi con poco meno di 4 milioni di abitanti. Sei gli incontri giocati in attesa dell’ingresso in campo delle big, anche se un nome altisonante già si vede nel lunedì. In campo, infatti, è scesa Vera: per la russa, ex numero 2 del mondo, nettissimo 6-1 6-2 sull’olandese Arianne Hartono; sarà confronto tra connazionali con Diana Shnaider, data la capacità della diciannovenne moscovita di eliminare la cinese Lin Zhu per 6-4 6-0: si trattava della numero 5 del seeding e maggior speranza del proprio Paese in questa fattispecie. BJK Cup, rebus Italia: quali titolari alle Finals? Se ne vanno anche le altre cinesi in scena, tre per l’esattezza. Solo Sijia Wei riesce a lottare contro l’australiana Kimberly Birrell; per il resto le ...

Il programma di martedì 17 ottobre con gli orari e l'ordine di gioco del torneodi2023. Esordio per la prima testa di serie del tabellone Beatriz Haddad Maia contro la nipponica Hibino, ma anche per la seconda favorita Magda Linette opposta alla Saviynkh. In ...

NANCHANG, CHINA (AP) _ Results Monday from JiangXi Open at Nanchang International Tennis Center (seedings in parentheses): Camila Osorio, Colombia, def. Yexin MA, China, 6-1, 6-0. Vera Zvonareva, ...