Wta Nanchang 2023 | montepremi e prize money

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Iled ildel torneo WTA 250 di, evento in programma dal 16 al 22 ottobre. Ultimo torneo di questo lungo swing asiatico prima delle Finals che chiudono la stagione. Beatriz Haddad Maia e Magda Linette guidano il seeding, ma le tenniste di casa vogliono prendersi altre soddisfazioni davanti al proprio pubblico. Di seguito la distribuzione dei premi in denaro e dei punti valevoli per la classifica WTA. TABELLONE COPERTURA TVWTA 250PRIMO TURNO – € 2.667 (1 punto) SECONDO TURNO – € 3.730 (30 punti) QUARTI DI FINALE – € 6.104 (60 punti) SEMIFINALE – € 10.723 (110 punti) FINALISTA – € 19.236 (180 punti) VINCITRICE – € 32.553 (280 punti) SportFace.

Sara Sorribes Tormo passa senza problemi contro Xinyu Jiang Dopo tre anni di assenza il tennis femminile torna con il250 a, capitale della provincia Jiangxi nella parte est della Cina, ...

Live Anna Blinkova - You Xiaodi - WTA, Nanchang: Punteggi ... Eurosport IT

WTA Nanchang 2023: Zvonareva e Sorribes Tormo in evidenza nella giornata di debutto OA Sport

Si è chiusa la prima giornata nel WTA 250 di Nanchang, capoluogo della provincia cinese dello Jiangxi con poco meno di 4 milioni di abitanti. Sei gli incontri giocati in attesa dell'ingresso in campo ...Dopo la tournée asiatica i tornei Atp si suddividono questa settimana tra Tokyo in Asia e tornei in Europa a Stoccolma ed Anversa. Non ci sono i top ma ci sono diverse sfide molto interessanti. Si è ...