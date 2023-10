WTA Cluj-Napoca 2023 | Masarova e Burrage vincono all’esordio Subito out Baindl

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Si è conclusa poco fa la prima giornata del WTA 250 di. Sul cemento rumeno si sono disputati oggi i primi sei incontri validi per il primo turno e il divertimento non è mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo. Tutto facile per Rebekae Jodie. La spagnola (testa di serie n.4) ha battuto la 19enne tedesca Noma Noha Akugue per 6-4 6-0, mentre la britannica (n.8 del seeding) ha superato l’indiana Ankita Raina con un perentorio 6-0 6-2. Eliminata invece l’ucraina Kateryna(n.7 del torneo), che è stata sconfitta dalla russa Ekaterina Makarova per 6-3 1-6 6-1. Bene la 17enne ceca Nikola Bartunkova, uscita vincitrice a sorpresa dalla sfida contro l’ucraina Dayana Yastremska con il risultato di 7-5 6-4. Negli altri incontri di giornata la padrona di casa ...

