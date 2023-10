Wish | da Amadeus a Michele Riondino | ecco le voci italiane del nuovo film Disney

... Disney Italia ha annunciato le voci italiane del nuovo film: la cantautrice Gaia presterà la propria voce alla brillante sognatrice Asha;interpreterà l'adorabile capretta di Asha, ...

Wish, Amadeus diventa una voce del prossimo classico Disney: nel ... Fanpage.it

Amadeus debutta come doppiatore in Wish mentre Sanremo... All Music Italia

Walt Disney ha annunciato il cast di doppiatori italiani del nuovo film d'animazione, che arriverà nelle sale il 21 dicembre nell'anno del centenario.La cantautrice Gaia, il conduttore Amadeus e l'attore Michele Riondino fanno parte del cast di doppiatori della versione italiana di WISH, il film Disney del Natale 2023: scopriamo i loro personaggi.