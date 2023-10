Will Smith commenta le dichiarazioni di sua moglie Jada Pinkett sul loro matrimonio

Leggi su screenworld

(Di lunedì 16 ottobre 2023)ha risposto alle rivelazioni diriguardo laseparazione da ormai sette anni. Rivelazioni che hanno fatto scalpore e che sono state scritte nel libro scritto da, Worthy, uscito in America il 4 ottobre e in uscita il 17 ottobre in Italia. L’attore premio Oscar hato le rivelazioni in una e-mail inviata al New York Times, in cui dice di essersi letteralmente svegliato una volta lette quelle confessioni. “Quando stai con qualcuno per più di metà della tua vita, si instaura una sorta di cecità emotiva“, ha scritto, “e si può perdere troppo facilmente la sensibilità per le sfumature nascoste e le sottili bellezze della persona al tuo fianco“. ...