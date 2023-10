Will Smith commenta le dichiarazioni della moglie Jada | Il suo libro di memorie mi ha aperto gli occhi

(Di lunedì 16 ottobre 2023)rompe il ghiaccio a proposito delledi suaPinkett, rivelando che ildidell'attrice lo ha 'svegliato'.Pinkettha fatto diverse confessioni durante il tour promozionale del suo nuovo memoir intitolato "Worthy", tra cui il fatto che lei esono ormai separati da sette anni. Durante un'intervista del New York Times pubblicata questo sabato,ha finalmente risposto a tutte le rivelazioni, dicendo che il memoir "in qualche modo gli hagli". Secondo quanto affermato dall'attore,...

Jada Pinkettha fatto diverse confessioni durante il tour promozionale del suo nuovo memoir intitolato " Worthy ", tra cui il fatto che lei esono ormai separati da sette anni. Durante un'intervista del New York Times pubblicata questo sabato,ha finalmente risposto a tutte le rivelazioni della moglie, dicendo che il memoir ...

Will Smith risponde all'ex moglie Jada Pinkett Smith: «Ha vissuto una vita più al limite della mia» ilmessaggero.it

Will Smith reagisce alle parole di Jada Pinkett Smith: Ha vissuto più al limite di quanto pensassi Fanpage.it

Emile Smith Rowe non sta trovando molto spazio all'interno dell'Arsenal. Il calciatore inglese è stato quindi messo nel mirino del Newcastle che già a gennaio potrebbe già portarselo a casa. Come ...Il nuovo post Instagram di Will Smith è stato interpretato da alcuni come una risposta alle ultime dichiarazioni di Jada Pinkett Smith ...