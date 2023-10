WE WILL ROCK YOU al Teatro Nuovo Giovanni da Udine

Leggi su udine20

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L’amore per un patrimonio musicale straordinario e intramontabile come quello dei Queen, l’importanza della libertà di pensiero, la volontà di cambiare un destino che sembra già scritto, il potere salvifico deland Roll: tutto questo e molto altro è WEYOU, uno degli spettacoli musicali più rappresentati al mondo, scritto da Ben Elton insieme a Roger Taylor e Brian May, che, dopo aver collezionato 35.000 presenze in 30 repliche nella prima parte del tour 2023, tornerà in Italia con nuove date nelle principali città. L’unica tappa in Friuli Venezia Giulia per il musical, fra i più amati di sempre, sarà sabato 9 marzo 2024 (inizio alle 21.00) alda. I biglietti l’evento, organizzato da Zenit srl in collaborazione con Regione ...