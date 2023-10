Wanda Nara | terribile confessione improvvisa | “In ospedale | moribonda | senza capelli” | Non tutto è come sembra

Leggi su howtodofor

(Di lunedì 16 ottobre 2023)durante la prima puntata di ‘’Belve’ La showgirl argentina ha rilasciato una toccante dichiarazione riguardo il suo stato di salute: eccostanno le cose.è una dei concorrenti ufficiali del talent show Ballando con le Stelle 2023. La vedremo esibirsi con il maestro Pasquale La Rocca: sono già stati diffusi i primi video degli allenamenti e delle prove per la puntata di sabato 14 ottobre. La conosciamo sopratper il suo matrimonio con il calciatore Mauro Icardo, ex giocatore dell’Inter. Numerosi sono stati i gossip riguardo la loro relazione sentimentale, tra accuse di tradimenti e continue crisi coniugali smentite dai diretti interessati. Durante una sua intervista per il settimanale Oggi,ha raccontato un ...