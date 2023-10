Volley femminile | le migliori italiane della seconda giornata di A1 Antropova vince il duello con Egonu! Occhio a Carletti

Leggi su oasport

(Di lunedì 16 ottobre 2023) LE2ªDI SERIE A1 DIPAOLA EGONU: Milano, non certo instraordinaria, si aggrappa a lei per portare a casa i tre punti da Trento e l’opposta di Citta, bionda più che mai, sfodera una bella prestazione con 25 punti, il 56% in attacco, 3 muri e 2 ace. SONIA CANDI: Non avrà tante possibilità di mettersi in mostra ma Gaspari la chiama in causa nel momento del bisogno e lei in poco più di un set mette a segno 6 punti con il 75% in attacco e tre muri che contribuiscono a far ripartire le lombarde. FEDERICA SQUARCINI: Impeccabile a Cuneo la centrale azzurra che risulta una delle top scorer di Conegliano con 11 punti all’attivo, il 71% in attacco, 2 muri e soprattutto 4 ace e tanti servizi che ...