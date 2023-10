Voci di pace Olivero | preghiamo per testimoniare che l' umanità può rinascere

"La guerra: la colpa è di Dio o dell'uomo La fame: la colpa è di Dio o dell'uomo Se l'uomo facesse tutta la sua parte, avesse il coraggio di scelte di giustizia e di, forse il mondo farebbe i ...

Veladiano: mancano le donne, loro saprebbero "sciogliere i nodi" Avvenire

17 ottobre, in preghiera per la pace Terrasanta

La ferita della nuova, drammatica crisi mediorientale ci riguarda e interpella nel profondo. In occasione della Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione pr ...In occasione della Giornata nazionale di digiuno, preghiera e astinenza per la pace e la riconciliazione promossa dalla Chiesa italiana per il 17 ottobre Avvenire vuole raccogliere e far risuonare ...