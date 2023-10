Virginia Sanjust sorpresa a rubare in auto | condannata

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Era stata assolta il dieci ottobre scorso per una tentata estorsione ma oggi è stataper furto. Non finiscono i guai giudiziari dell'ex annunciatrice televisivadi Teulada ...

Era stata assolta il dieci ottobre scorso per una tentata estorsione ma oggi è stata condannata per furto. Non finiscono i guai giudiziari dell'ex annunciatrice televisivadi Teulada che oggi si è vista comminare una condanna a due mesi e venti giorni di carcere, al termine di un processo per direttissima. La donna è accusata di tentato furto dopo ...

