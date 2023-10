Violenza su donne | Castellone | ' insegnare a scuola alfabeto emozionale'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Roma, 16 ott. (Adnkronos) - "90 femminicidi in 10 mesi non è un'emergenza, ma una piaga sociale, endemica e culturale. La soluzione a tutto questo non può che essere una rivoluzione. Culturale, emotiva, morale. E bisogna cominciare, subito, da subito. Dai primi anni di età, quelli ritenuti cruciali per la formazione psico-emotiva di ogni essere umano". Lo scrive su Facebook Mariolina, senatrice M5S e vicepresidente del Senato. "Bisogna investire in prevenzione nelle scuole, e far sì -aggiunge- che accanto all'grazie al quale si impara a leggere, venga insegnato unaltrettanto importante, quello, grazie al quale si impara ad amare. Tra i banchi, le abilità sociali devono avere la stessa importanza delle abilità scolastiche, l'educazione sessuo-affettiva deve avere la stessa ...