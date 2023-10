Vignetta satirica su Netanyahu | licenziato storico disegnatore del Guardian

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Le bombe e la distruzione colpiscono senza sosta Gaza mentre tutto l’Occidente “libero” si è schierato immediatamente dalla parte dello Stato di Israele. Un sostegno così unilaterale e capillare che annulla ogni forma di dissenso o non completamente allineata alla narrativa israeliana che vede Tel Aviv come unica vittima inerme della crudeltà palestinese. Steve Bell, uno degli storici disegnatori di punta del quotidiano britannico, è statodopo più di quarant’anni in seguito ad un suanella quale è rappresentato il primo ministro di Israele Benjamin. Laconsiderata antisemita Come affermato dallo stesso Bell sul suo profilo X, laè stata considerata antisemita e il suo ...