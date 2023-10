VIDEO – Serie A | top 10 gol di settembre | vince 1 dell’Inter

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il canale YouTube dellaA ha pubblicato uncon all’interno i 10 migliori gol segnati auno– Il canale YouTubeA ha condiviso uncon le 10 migliori reti realizzate anel corso del campionato 2023/2024. A seguire il filmato con la top dieci dei gol siglati lo scorso mese durante questo campionato, che vede vincitore uno da parte di un giocatore. Si tratta della rete del temporaneo 2-0 contro il Milan, segnata da Marcus Thuram. Tra le prime 10 reti presente anche un’altra realizzata da un calciatore nerazzurro, vale a dire quella di Federico Dimarco in casa dell’Empoli, che si è posizionata al settimo posto. Fonte: YouTube ...

... comprese le opzioni di connessione come lo streamingper il passeggero anteriore, mentre l'auto è in uso. È atteso venga trasferito sul modello di, compresa la versione station wagon. Il ...

Nuovi bombardamenti su Gaza, la serie di attacchi sui palazzi della città: il video pubblicato… Il Fatto Quotidiano

Monterossi - La serie: Prime Video rilascia il trailer della stagione 2 HDblog

In occasione del Gala per il 48/o anniversario della NIAF, la National italian-american foundation, il fondatore di RedBird (nonché proprietario del Milan) Gerry Cardinale ha rilasciato una lunga inte ...Con le vicende relative a Fagioli, Tonali e Zaniolo è tornato il tema scommesse nel mondo del calcio. Ma non esiste alcun parallelo con quanto accaduto negli anni ’80.