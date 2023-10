Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)DEL 16 OTTOBREORE 17.20 FEDERICO ASCANI BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONESUD DELL’A1 TRAFFICO PARZIALMENTE BLOCCATO SI TRANSITA SOLO SULLA CORSIA DI SORPASSO PER CAMION IN FIAMME AL KM 11+000 TRA BARRIERASUD E MONTEPORZIO CATONE IN DIREZIONE NAPOLI SUL RACCORDO ANUALRE IN CARREGGIATA INTERNA CODE PER INCIDENTE TRA NOMENTANA ETERAMO CODE PER INCIDENTE ANCHE TRA ARDEATINA E LAURENTINA IN ESTERNA CODE DAFIUMICINO A LAURENTINA SULL’A91FIUMICINO CODE PER INCIDENTE ALTEZZA ANSA DEL TEVERE VERSO IL CENTRO SULLA SP8 OSTIENSE CODE PER ALLAGAMENTI ALTEZZA OSTIA LIDO IN ENTRAMBE LE DIREZIONI CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA PORTONACCIO E ...