Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2023 ore 10 | 30

(Di lunedì 16 ottobre 2023)DEL 16 OTTOBREORE 10.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL RACCORDO ANULARE IN INTERNA DOVE ABBIAMO RALLENTAMENTI TRA CASSIA BIS E SALARIA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ALL’ALTEZZA DI TOR CERVARE SIA IN DIREZIONE CENTRO CHE IN DIREIZONE OPPOSTA CODE PER TRAFFICO INTENSO SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA NEI DUE SENSI CODE PER LAVORI SULLA PONTINA TRA VIA DEI RUTULI E VIA VALLELATA IN DIREZIONE LATINA CODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA VIA GIORDANO E VIA DI MALAFEFDE VERO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral