Viabilità Roma Regione Lazio del 16-10-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 16 ottobre 2023)DEL 16 OTTOBREORE 8.30 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON IL TRATTO URBANO DELLA A24 DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE SI STA IN CODA TRA FIORENTINI E PORTONACCIO VERSO IL CENTRO SUL RACCORDO ANULARE IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA CASSIA BIS E NOMENTANA IN INTERNA CODE A TRATTI TRA FLAINIA E ARDEATINA CODE SULLAFIUMICINO TRA IL RACCORDO E VIA DELLA MAGLIANA VERSO L’EUR CODE A TRATTI SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSTINIANA SULLA PONTINA CODE A TRATTI TRA CASALAZZARA E SPINACETO IN DIREIZONECODE PER TRAFFICO INTENSO POI SULLA CRISTOFORO COLOMBO TRA VIA WOLF FERRARI E VIA DI MALAFEFDE VERO L’EUR DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral