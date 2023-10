Verstappen ad Austin per eguagliare se stesso | ma negli States il duello è tra Ferrari e Mercedes

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Dopo una settimana di pausa, ecco che dall’Asia si fa tappa verso occidente per il primo di quattro appuntamenti consecutivi nel territorio americano. Si parte dagli, da, Texas, dove, già proclamato campione sabato nella sprint in Qatar e dunque alla seconda gara da iridato per il terzo anno di fila, puògià se: già, perché sono 14 le vittorie nelle prime 17 gare e imponendosi anche quiUsa arriverebbe a 15, proprio come nella scorsa stagione, ma con altre quattro gare poi a disposizione per battere il proprio record. Al di là deltra Max e Max, che è l’unicopossibile da poter associare allo strabordante olandese, il Circus fa tappaStati Uniti in un circuito con un ...