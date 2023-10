Vento in poppa per Omac Active Cnc | seconda vittoria consecutiva per le casentinesi

Leggi su lortica

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Non hanno deluso le aspettative del pubblico le ragazze dellaCnc che nella gara casalinga del campionato nazionale di volley, categoria B2, hanno regalato spettacolo e conquistato la. Centinaia i presenti sulle tribune del Palazzetto dello Sport di Pratovecchio Stia, che con bandiere e trombe da stadio hanno sostenuto punto dopo punto la squadra. Le avversarie del Calenzano Volley non hanno potuto far altro che arrendersi, pur avendo dimostrato coraggio e tenacia. Ma sabato sera a vincere non è stata solo la società della Vbc Arnopolis: ha vinto anche l’intero paese di Pratovecchio Stia che grazie al volley ha una vetrina importante sul panorama sportivo nazionale, hanno vinto i tifosi e le decine di bambini e ragazzi che hanno riempito il palazzetto dello ...