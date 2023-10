Venezia | dopo un secondo incidente la decisione | stop agli autobus elettrici Yutong

Il comune di Venezia ha sospeso l’uso degli autobus elettrici della società La Linea dopo un secondo incidente con uno dei suoi mezzi Il Post

Venezia, dopo un secondo incidente la decisione: stop agli autobus ... DMove.it

Simone Giofrè, direttore sportivo della NutriBullet Treviso da questa estate e nuovo dell'ambiente come quasi tutta la squadra, ha fatto il punto dopo il k.o. in casa del Banco ...Dopo una delle estati più calde della storia e una lunga coda che sembrava non dover finire mai, le temperature stanno iniziando ad abbassarsi per far posto a un autunno che sarebbe già dovuto iniziar ...