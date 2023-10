Venezia dice basta e ferma tutti i bus elettrici dopo il nuovo incidente

Leggi su iltempo

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Il Comune diha imposto l'alt ai mezzi della compagnia «La Linea», la stessa del pullman precipitato dal viadotto Vempa di Mestre la sera del 3 ottobre scorso causando la morte di 21 persone. A determinare la decisione del sindaco del capoluogo veneto, Luigi Brugnaro, è stato ilche ha coinvolto sabato sera un bus dell'azienda, adibito al trasporto urbano, finito contro il pilastro di un palazzo in via Carducci, causando il ferimento dell'autista e la contusione di 14 passeggeri. Tra i primi a far sentire la propria voceilè stato il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, che sulla sua pagina Instagram ha scritto: «Tredici persone ferite, per fortuna non gravi, a Mestrel'contro un ...