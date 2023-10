Varrese minaccia di lasciare il Grande Fratello per “colpa” di Heidi e Vittorio | ecco cosa sta succedendo – VIDEO

Leggi su blogtivvu

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Baci non sopporta più Massimiliano, pare evidente. Tra i due inquilini del, difficilmente potrebbe esserci una storia perché i presupposti sembrano indiscutibilmente assenti.non sopporta: “Scollati”ha espresso il suo disagio dicendo: “Però scollati, parliamo bene. Non mi stare addosso, mi dà fastidio”, mentreera molto vicino... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.