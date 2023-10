Var Digital Art e VAR Group | la virtuosa collaborazione tra arte e impresa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 16 ottobre 2023) (Adnkronos) - 16 ottobre 2023. La tendenza a connettersi sempre di più, linee di demarcazione che separavano nettamente le discipline sempre meno spesse e diverse sfere sociali che si alimentano l'un l'altra. La contemporaneità si compone di contaminazioni continue, confluenze in nome di obiettivi comuni. Un fenomeno a cui assistiamo è la convergenza sempre piùtra il mondo economico e imprenditoriale con quello culturale e artistico, un dittico di cui VarArt - nato all'interno e grazie all'intuizione di VAR- è leader in Italia. Il movimento più adatto è quello della convergenza, un'immedesimazione dei valori e degli orizzonti tra, in un unaper portare risultati inediti, che possano tracciare nuove rotte ...