Vai in palestra ma ingrassi? I motivi per cui l’ago della bilancia tende a salire

Leggi su grantennistoscana

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Hai notato dopo un mese e più didi non essere asciutto e tonico come speravi? Niente paura, c’è una ragione plausibilissima! Da settembre in poi, sono tantissime le persone che si iscrivono innella speranza di dimagrire. Tuttavia, perdere peso soltanto non basta. Molti, infatti, credono che basti ridurre l’apporto calorico per avere un fisico scolpito, tonico e asciutto, in realtà però non è così. Ti alleni ma non vedi risultati? C’è una spiegazione! – Grantennistoscana.itSe perdere peso è fondamentale, diciamo pure come sia il primo step da seguire, l’attività fisica è rivoluzionaria e questo perché il peso da solo non è sufficiente a decretare il buon stato di salute di una persona. Se mettessimo a confronto due individui con lo stesso peso ma un differente tono muscolare, non penseremmo mai che lasegni ...