Usa | il 71enne Joseph Czuba avrebbe accoltellato madre e figlio di 6 anni perché palestinesi

(Di lunedì 16 ottobre 2023) A Chicago un ragazzo palestino-americano di 6, Wadea Al-Fayoune, è stato ucciso e suaHanaan Shahin gravemente ferita dalin un crimine d’odio anti-musulmano legato alla guerra tra Israele e Hamas, ha riferito la polizia dell’Illinois alla stampa. Wadea Al-Fayoume è stato26 volte e la32enne più di 12 volte dal loro padrone di casa,, con un coltello di tipo militare. L’aggressione è avvenuta sabato mattina in una proprietà a Plainfield Township, fuori Chicago. “Gli investigatori sono stati in grado di determinare che entrambe le vittime di questo brutale attacco sono state prese di mira dal sospettato a causa del loro essere musulmani e del conflitto mediorientale in corso ...