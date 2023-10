Usa-Cina | la visita di Wang a D C e il Medio Oriente Pronti per Biden-Xi?

Leggi su formiche

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Prove di de-escalation tramite contatti diplomatici, e non solo attorno al conflitto tra Israele e Hamas. Questa potrebbe essere la settimana in cui il capo della diplomazia del Partito comunista cinese (nonché ministro degli Esteri)Yi sarà inufficiale a Washington. Tra gli obiettivi spicca l’organizzazione di un incontro tra il presidente statunitense Joee quello cinese Xi Jinping, che potrebbe avvenire al summit dell’Asia-Pacific Economic Cooperation (Apec) di novembre a San Francisco. Un bilaterale tra i due leader segnerebbe una svolta per il cauto processo di “normalizzazione” in atto tra Washington e Pechino. Pur rimanendo ingaggiati in una sfida sistemica, entrambe le parti stanno lavorando per stabilizzare una relazione che ha toccato un picco negativo con la vicenda del pallone spia di inizio anno. Quel ...