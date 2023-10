Ursula von der Leyen sotto accusa su Israele. Domani un vertice straordinario

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 16 ottobre 2023) L'Europa geopolitica, che aspirava a diventare un attore globale grazie all'unità e determinazione mostrate durante la guerra della Russia contro l'Ucraina, è evaporata in appena una settimana, dopo l'attacco di Hamas controdel 7 ottobre. Dopo la solidarietà unanime dello scorso fine settimana, la risposta israeliana a Gaza ha creato una profonda spaccatura ai vertici delle istituzioni dell'Unione europea e tra gli stati membri. Come spieghiamo sul Foglio, sono emerse due linee incarnate rispettivamente dalla presidente della Commissione e dall'Alto rappresentante per la politica estera. Nel corso di tutta la settimana, Von derha espresso un sostegno incondizionato anella sua risposta a Hamas, omettendo di ricordare al governo di Benjamin Netanyahu i paletti del diritto internazionale. Dall'altra parte, Josep ...