Uomini e Donne | registrazione 13 ottobre | Beatriz lascia il programma

(Di lunedì 16 ottobre 2023), anticipazioni13decide dire ile Brando decide di non intervenire. Arrivano le ultime anticipazioni delladidel 13. In questa puntata si parte dal trono classico e più precisamente dal percorso del tronista Brando. Vediamo la sua esterna con Raffaella. Le anticipazioni

Da oggi, 16 ottobre, uno spot a favore di questa lodevole iniziativa verrà trasmesso al termine di ogni puntata di. Il progetto, ideato da Raffaella Mennoia, autrice del programma, è ...

Lunedì 16 ottobre - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Witty TV

Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 16/10/23 Isa e Chia

Come tutti i telespettatori di Uomini e Donne avranno avuto modo di vedere, Michele Longobardi è stato eliminato dal programma a seguito di una discussione con Manuela Carriero. Mediante il suo ...Nell’elenco, come da titolo, sono presenti Martina e Aurora, due dei nomi più attraenti per il genere maschile. Lo sapevi Dai, vediamo insieme gli altri nomi! Dopo aver terminato la lettura ...