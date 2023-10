Università | tocca ai futuri informatici di tecnologie Cloud Video

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 16 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti Dopo il “Taglio del nastro” alla sede distaccata dell’degli Studi di Salerno nella città di Avellino qualche settimana fa, questa mattina è partito il secondo corso dei primi tre attiviati a seguito del protocollo d’intesa siglato tra Comune ed Ateneo salernitano. Si tratta della Laurea magistrale in Sicurezza Informatica edel Dipartimento di Informatica: un corso biennale che, come spiega da coordinatrice docente Filomena Ferrucci, mira a formare lo specialista disecurity, una figura professionale con approfondite conoscenze dicomputing e sistemi distribuiti, di sicurezza informatica, di metodologie di sviluppo e manutenzione di sistemi software in, ed in grado di garantire la sicurezza e la protezione degli ...