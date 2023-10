Under 21 | Nunziata | “Nasti? Gesto folle Ruggeri è rimasto nonostante la frattura | c’è attaccamento”

Leggi su sportface

(Di lunedì 16 ottobre 2023) “Una pagina non bella, unda parte di. Non poteva restare in questo gruppo. Detto questo voglio trovare una cosa positiva in questa vicenda, ossia l’dimostrato danel voler rimanerelaal setto nasale”. Lo ha detto il Ct dell’21, Carminein conferenza stampa alla vigilia di Italia-Norvegia, sulla vicenda che ha visto coinvolti i due giocatori e che ha spinto il tecnico ad escluderedall’impegno di qualificazioni agli Europei del 2025. E sul futuro dell’attaccante del Bari nella selezione: “In altre occasioni non aveva dimostrato questa follia, la cosa importante è che si renda conto della gravità del fatto. Si valuteranno le cose e vedremo ...