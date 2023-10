Un salto nel passato con i migliori outfit dei Beckham

Leggi su panorama

(Di lunedì 16 ottobre 2023) «Vedi quella? Me la sposo. La Posh in abito nero» così Davidnel 1997 affermò scherzando con l’amico e compagno di squadra Gary Neville, e infondo non scherzava poi tanto. È nel marzo dello stesso anno che i due si conosceranno, iniziando una tra le storie d’amore più appassionanti e solide dello star system. «Quando lo vidi nell'area lounge, mentre gli altri calciatori erano al bar, lui parlava con i suoi. Essendo molto legata alla mia famiglia apprezzai questo lato di lui» racconta Victoria«Scrissi il mio numero su un biglietto, perché quel giorno presi un aereo, con la frase "faresti meglio a chiamarmi"». Dopo 24 anni di matrimonio, e ben 15 anelli di fidanzamento, i coniugihanno deciso di raccontarsi nella nuova docuserie, disponibile su Netflix, dove svelano alcuni retroscena ...