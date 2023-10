Un posto al sole | trama 16 ottobre 2023 | Eduardo non si arrende

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 16 ottobre 2023)Sabbiese non sirà con Clara nella puntata di Unaldi lunedì 16. L'uomo, di recente, è stato lasciato dalla Curcio quando ha capito che lui non avrebbe mai abbandonato la malavita. Tuttavia,non sirà di fronte alla decisione della donna di troncare la loro relazione e continuerà a metterla sotto pressione per convincerla a ripensarci. Dal canto suo, Clara cercherà di sottrarsi all'ingerenza di, ma i suoi tentativi non andranno a buon fine. Intanto, Viola, dopo il recente incontro chiarificatore con Damiano, sarà molto confusa a proposito della sua vita sentimentale. La professoressa, negli ultimi tempi, si è avvicinata pericolosamente a Renda nel tentativo di convincerlo ...